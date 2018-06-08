Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах на должность главы столичной администрации, передат РИА «Новости».

В зале заседания Мосгоризбиркома Собянин представил членам комиссии паспорт, заявление и прочие требуемые для данной процедуры документы.

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Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов на пост мэра Москвы 9 сентября.

Для того, чтобы их зарегистрировали, кандидаты должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов до 3 июля, чтобы преодолеть «муниципальный фильтр». Самовыдвиженцы также должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Ранее сообщалось, что предприниматель Герман Стерлигов сообщил о желании принять участие в выборах мэра Москвы.