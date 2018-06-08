Telegraph: Трамп отменил встречу с Мэй из-за ее учительского тона

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Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в рамках саммите G7 в Квебеке из-за ее «учительского» тона, сообщили источники в окружении американского лидера, передает Telegraph.

«Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — сказал один из источников, который присутствовал на встречах лидеров двух стран.

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Отмечается, что Трампа мог рассердить подход Мэй, когда вместо того, чтобы заняться общим обсуждением вопросов в начале телефонного разговора она сразу углубилась в политические детали.

Другой источник, в свою очередь, сообщил, что Трамп выражал раздражение в связи с частыми просьбами Мэй, которые навели его на мысль о желании британской стороны получить выгоду от отношений с США.