Локоть не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Мэр Новосибирска, глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть не будет участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области. Об этом он заявил в пятницу журналистам в перерыве сессии Законодательного собрания региона.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал журналистам в Новосибирске, что партия выдвинет Локотя в качестве кандидата на пост губернатора Новосибирской области. По оценке КПРФ, он имеет высокие шансы на победу и уверенно обойдет кандидата от «Единой России». Обухов тогда отметил, что Локоть - самый близкий к победе на губернаторских выборах в регионах Сибири кандидат от КПРФ, и сообщил, что партия бросит все силы на его поддержку.

Реклама

«Достигнуто соглашение о взаимодействии. Это соглашение предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра, предусматривает совместные проекты для экономического развития. Сейчас открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития... Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова, врио губернатора Новосибирской области)», - цитирует Локотя ТАСС.

Андрей Травников отметил, что позитивно воспринял решение Локотя, который намеревается остаться на посту мэра вместо выдвижения в губернаторы. «Мы договорились работать вместе, и, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным. Я считаю, что в крупнейшем муниципалитете страны, в Новосибирске, целесообразно сохранить прямые выборы мэра города, и я готов поддерживать Анатолия Евгеньевича (Локотя) в текущей работе и в следующем избирательном цикле», - подчеркнул Травников.