Мэр Новосибирска не станет участвовать в выборах губернатора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не будет принимать участие в губернаторских выборах, передает РИА «Новости».

На предстоящих выборах Локоть считался основным соперником врио губернатора области Андрея Травникова.

«Мы сегодня делаем совместное политическое заявление. Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра… Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом», — сказал Локоть.

Реклама

По его словам, эффективное экономическое развитие Новосибирска и области для него важнее, чем личные политические достижения.

Ранее сообщалось, что Травников выдвинет свою кандидатуру на губернаторские выборы в сентябре.