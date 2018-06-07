Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Соединенные Штаты, если встреча в Сингапуре пройдет удачно. Об этом сообщает CNN.

«Если наши переговоры пройдут хорошо, то да», — сказал Трамп в ответ на вопрос, намерен ли он пригласить лидера КНДР в США.

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Он также добавил, что если Ким Чен Ын приедет в США, то встреча с ним пройдет в Белом доме.

Как отмечается, об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил подписание мирного договора с Северной Кореей.