СМИ: пригрозившему отделением Петербурга экс-президенту Эстонии запретили въезд в Россию

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу запретили въезд в Россию. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Ильвес попал в список граждан, которым запрещен въезд в Россию.

Как отмечается, экс-президент Эстонии пока не прокомментировал данную информацию.

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Ранее сообщалось, что в МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в Россию ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.

4 июня Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию.