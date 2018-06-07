В Киеве заявили о потере контроля над Одессой «по сценарию Донбасса»

Депутаты Рады обратились в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за возможной потери Киевом контроля над Одессой. Об сообщил депутат Верховной рады Игорь Луценко в своем фейсбуке.

По его словам, несколько депутатов обратились к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову.

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«Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов», — написал Луценко.

В опубликованном обращении депутатов говорится о нападениях на «проукраинских гражданских активистов» с антироссийской позицией.

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — написал Луценко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс будет возвращен украинской стороне в ходе полицейской операции.