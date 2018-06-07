Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября

Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли постановление, согласно которому выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года, передает РИАМО.

«Подготовлен проект постановления, предусматривающий проведение выборов губернатора Московской области в воскресенье, 9 сентября», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, представляя проект постановления.

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Проект постановления поддержали 39 депутатов областного парламента.

Как добавила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, в Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора.

«Восьмого июня на заседании Избирательной комиссии Московской области будет утвержден календарный план мероприятий Мособлизбиркома по подготовке и проведению выборов губернатора Подмосковья», - отметила Хаймурзина.

Ранее действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

Мособлдума ранее внесла изменения в закон о выборах губернатора Московской области. Теперь жители Подмосковья, которые в день выборов не будут находиться в регионе, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока речь идет о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты и Центральный телеграф.