Buzzfeed: российский тяжелоатлет предлагал помощь в организации встречи Трампа и Путина

Дочь и советник президента США Иванка Трамп пыталась связаться с российским тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым по поводу возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Buzzfeed со ссылкой на четырех источников.

Медалист Олимпийских игр 2008 года Дмитрий Клоков в беседе с изданием такую информацию отверг. После публикации материала информацию о знакомстве и общении с Клоковым также отрицал и представитель Иванки Трамп.

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В материале сообщается, что Иванка Трамп в ноябре 2015 года обратилась к адвокату своего отца Майклу Коэну с просьбой связаться с российским спортсменом Дмитрием Клоковым, который предложил «представить Дональда Трампа Путину».

По информации издания, был как минимум один телефонный звонок, тема разговора неизвестна, и общение по электронной почте (Buzzfeed ознакомился с письмами). В одном из сообщений Клоков якобы предложил Коэну свою помощь при организации встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Предполагалось, что на встрече будет обсуждаться строительство небоскреба Trump Power в Москве.

На это письмо Коэн ответил отказом, передает Buzzfeed.

Отмечается, что на данный момент неизвестно имело ли взаимодействие Иванки Трамп с Дмитрием Клоковым отношение к выборам президента в США в 2016 году. По информации источников, конгрессмены уже рассмотрели электронные письма и допросили свидетелей.

Ранее адвокат Трампа Майкл Коэн отверг обвинения в получении российских денег.