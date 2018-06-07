Путин рассказал о третьей мировой войне

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны.

«Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками», — сказал Путин.

Он уточнил, что осознание того, что третья мировая война может стать концом цивилизации — очень важно.

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Путин добавил, что после Второй Мировой войны в мире наблюдаются локальные конфликты, такие, как, например, на Ближнем Востоке, однако не возникало глобальных конфликтов.

По словам президента, страх взаимного уничтожения сдерживает державы от непродуманных действий.

Путин также заявил о необходимости найти цивилизованные формы взаимодействия, отвечающие реалиям сегодняшнего дня.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным. В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.