Путин рассказал о третьей мировой войне
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны.
«Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками», — сказал Путин.
Он уточнил, что осознание того, что третья мировая война может стать концом цивилизации — очень важно.
Путин добавил, что после Второй Мировой войны в мире наблюдаются локальные конфликты, такие, как, например, на Ближнем Востоке, однако не возникало глобальных конфликтов.
По словам президента, страх взаимного уничтожения сдерживает державы от непродуманных действий.
Путин также заявил о необходимости найти цивилизованные формы взаимодействия, отвечающие реалиям сегодняшнего дня.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным. В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.