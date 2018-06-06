Полиция проводит обыски в здании министерства экономики Франции

Полиция проводит обыск в здании министерства экономики Франции в рамках расследования по делу генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, Колер также является одним из помощников президента Франции Эммануэля Макрона.

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Ранее сообщалось, что Колер находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и конфликте интересов.

Как отмечалось, финансовая прокуратура Франции рассказала о проверке деятельности Колера в итальянско-швейцарской судоходной компании (MSC), связанной с его семьей. MSC заключила несколько госконтрактов, когда Колер занимал пост директора кабинета министра экономики и финансов.