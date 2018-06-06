МИД России пообещал ответить на принятие «списков Магнитского» в Прибалтике

Директор Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства А. А. Кожин дал комментарий, после того как некоторые страны, в том числе и прибалтийские, ввели запрет на въезд на их территорию граждан России. Текст заявления размещен на сайте МИДа.

По словам Кожина, недружественные акты в отношении российских граждан не будут оставлены без ответа. Так, эстонская сторона 29 марта этого года запретила въезд 49 россиянам из так называемого «списка Магнитского».

Реклама

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такое решение Эстонии наносит ущерб двусторонним отношениям и свидетельствует об антироссийском курсе.

«…мы ответили на аналогичный шаг властей Литвы. Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», — подчеркивается в сообщении.

Ранее основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил о том, что планирует на следующей неделе вернуться к работе по расширению санкций в рамках «списка Магнитского».