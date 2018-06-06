Путин назвал единственную цель России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан, передает РИА «Новости».

«Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Он добавил, что, исходя из этого необходимо выстроить российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться этой цели.

«Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет», — заявил он.

Ранее Путин рассказал, что мог бы стать адвокатом.