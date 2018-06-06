В Белом доме сообщили об увольнении сотрудницы после слов об «умирающем Маккейне»

В Белом доме заявили, что помощница президента Дональда Трампа Келли Сэдлер была уволена после слов о заболевании сенатора Джона Маккейна, сообщает NBC.

«Келли Сэдлер больше не работает в администрации президента», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ, со ссылкой на источник в Белом доме, сообщили о том, что Кэлли Сэдлер, советник Трампа, пошутила об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать данный инцидент.