Путин назвал мужественным решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин назвал мужественным решение президента США Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Об этом Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

«Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов Трамп — пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, — вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов», — заявил Путин.

Реклама

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына назначена на 09.00 утра по сингапурскому времени (04.00 мск).

Она также добавила, что в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и «останется там до начала встречи».