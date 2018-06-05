В Германии потребовали выслать посла США из-за высказываний о консерваторах

Немецкие политики потребовали выслать из страны посла Соединенных Штатов Ричарда Гренелла после месяца работы. Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что возмущение политиков вызвало заявление Гренелла о том, что он хотел бы объединить консервативные политические силы в Европе. С предложением о высылке посла 5 июня выступил бывший глава Социал-демократической партии Мартин Шульц. В газете добавили, что посол проработал в своей должности менее месяца.

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«Если такие люди, как посол США Ричард Гренелл, верят, что они могут диктовать, кто должен править в Европе, а кто нет, то они не должны занимать пост дипломата в Германии», – добавила глава «Левой партии» Германии Сара Вагенкнехт.

Ранее в Госдепе прокомментировали высылку дипломатов Соединенных Штатов из Венесуэлы.