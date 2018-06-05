Тимошенко вновь возглавила президентский рейтинг на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила рейтинг поддержки избирателей: если бы выборы президента Украины проходили в мае 2018 года, за нее отдали бы голоса 13,3% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, пишет ZN.ua.

При этом уточняется, что речь идет только о тех избирателях, которые готовы принять участие в выборах. По словам главы социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3% таких граждан, за лидера партии «Гражданская инициатива» Анатолия Гриценко – 9,4%.

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Следом за ними идут лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко – 8,4%, нынешний глава государства Петр Порошенко – 7,6% и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко – 7,4%.

Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина подчеркнула, что рейтинг Тимошенко значительно выше среди самых бедных избирателей. Если среди всех украинцев рейтинг Тимошенко находится около 13%, то среди беднейших избирателей — около 20%.

В апреле этого года Тимошенко также обошла Порошенко по уровню поддержки избирателей.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.