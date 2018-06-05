Заявления Рады о засухе в Крыму напомнили Поклонской о фашистах и Шапокляк

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Заявления народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, который сообщил о том, что засуха на территории Крыма является следствием действий властей Украины, которые перекрыли подачу воды по Северо-Крымскому каналу, напомнили депутату Госдумы Наталье Поклонской о персонаже детской литературы старухе Шапокляк, передает ФАН.

«Как говорила старуха Шапокляк: «Хорошими делами прославиться нельзя». Наверное, «прославиться» очень надо Мустафе Джемилеву. Только этим можно объяснить внезапное заявление — «представление» совсем не новой информации», — сказала Поклонская.

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Она также обратилась к Джемилеву с призывом «успокоиться», указав на то, что Северо-Крымский канал перекрыт с 2014 года.

«Интересно, откуда такие методы и душевные порывы? Откуда столько злобы на людей у человека, который родился во времена немецко-фашистской оккупации Крыма? И не похожи ли методы теперешнего «страдальца» на методы фашистов в годы ВОВ?», — сказала она.

Ранее в Раде заявили, что Украина устроила засуху в Крыму.