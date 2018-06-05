Пушков: фантазии на тему потери Россией Петербурга вызывают улыбку
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса о том, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга.
«Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу», — написал Пушков.
Реклама
По его словам, на Эстонию никто нападет.
Он также добавил, что Ильвесу стоит успокоиться и «скушать твикс».
Ранее Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию.