Пушков: фантазии на тему потери Россией Петербурга вызывают улыбку

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса о том, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга.

«Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу», — написал Пушков.

Реклама

По его словам, на Эстонию никто нападет.

Он также добавил, что Ильвесу стоит успокоиться и «скушать твикс».

Ранее Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию.