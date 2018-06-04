В МВД отреагировали на призыв Лондона исключить Россию из Интерпола

Замминистра МВД Игорь Зубов заявил, что Великобритания не имеет полномочий для требования ограничения доступа России к базам данных Интерпола, передает РИА «Новости».

«У Великобритании нет таких полномочий. Процедура не предусматривает. Можно вступить, но выйти нельзя, если мы сами только не захотим», — рассказал Зубов.

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Ранее The Telegraph сообщил, что члены парламента Великобритании попросили главу МВД страны Саджида Джавида посодействовать в ограничении доступа России к базе данных Интерпола.

По данным издания, парламентарии утверждают, что Россия через Интерпол якобы пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как отмечается, призыв последовал после задержания Браудера в Мадриде испанской полицией.