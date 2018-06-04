Экс-президент Эстонии назвал условие «потери» Россией Петербурга
Бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
По словам Ильвеса, для Эстонии не существует угрозы со стороны России. В военном смысле безопасность гарантирована членством страны в НАТО.
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«Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.
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