Экс-президент Эстонии назвал условие «потери» Россией Петербурга

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Бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

По словам Ильвеса, для Эстонии не существует угрозы со стороны России. В военном смысле безопасность гарантирована членством страны в НАТО.

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«Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал «сжечь Москву».