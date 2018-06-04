В Госдуме рассказали, когда Ким Чен Ына ждут в России

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Осведомленные источники в дипломатических кругах рассказали, что рассматривается возможность встречи российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам одного из источников, в настоящее время рассматриваются разные варианты даты и места встречи. Другой источник рассказал, что не исключена встреча лидеров в сентябре во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума.

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«Ждем ответа на письмо Путина (Ким Чен Ыну. — Газета.Ru)», — сказал источник.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил о тщательности, с которой в ведомстве наблюдали за переговорами Ким Чен Ына и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Мы знаем о том, что он передал послание президента (Владимира) Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения 4-го Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года», — заявил Мельников.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ему «не понравилась» встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.