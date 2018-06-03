Дутерте послал к черту представителя ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН отправиться «к черту». Об этом сообщает Associated Press.

В мае Дутерте обрушился с критикой на главного судью Марию Лурдес Серено, после чего она была отстранена с поста, несмотря на несоблюдение конституционных правил проведения такой процедуры.

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Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян раскритиковал отставку, назвав ее угрозой для независимости суда на Филиппинах. Филиппинский президент ответил ему в жесткой форме.

«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту», — сказал Дутерте, добавив, что не признает его статус докладчика ООН.

Президент Филиппин не в первый раз прибегает к подобным обращениям. В октябре 2016 года Дутерте послал к черту бывшего президента США Барака Обаму.