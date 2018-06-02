Лукашенко обвинил Россию в попытках «приватизировать Победу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России наблюдается все больше попыток «приватизировать» победу в Великой Отечественной войне, передает БЕЛТА.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен», — заявил он.

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Лукашенко добавил, что свой вклад в победу внесли все республики Советского Союза.

Ранее Лукашенко пригрозил России ввести контроль на границе.