Стала известна дата выборов мэра Москвы

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, сообщает РИА «Новости».

Постановление об этом приняла городская дума на заседании в субботу, 2 июня. После опубликования постановления стартует избирательная компания.

«Предлагается назначить выборы мэры Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», — заявил председатель московского парламента Алексей Шапошников.

Ранее сообщалось, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении участвовать в выборах, которые пройдут в сентябре 2018 года. Он выразил надежду на то, что москвичи поддержат его.