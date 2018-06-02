Мэттис заявил о нежелании США конкурировать с Россией и Китаем

США хотят сотрудничать с Россией и Китаем, а не конкурировать. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на конференции «Шангри-ла диалог», передает РИА «Новости».

«Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим», — сказал Мэттис.

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По словам министра, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем, а Китая, в свою очередь, больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией.

«Я думаю, это природное несовпадение интересов. Может быть, в краткосрочной перспективе. [Они могут найти общее] в случаях, когда они хотят противостоять международному суду или поиграть мускулами на публику в различных обстоятельствах», — добавил глава Пентагона.

Мэттис напомнил, что США уже работали с Россией и Китаем, победив фашизм.

«Нет необходимости идти по пути противостояния целому миру… Надо находить пути, как преодолеть эти противоречия, чтобы формировать продуктивные взаимоотношения», — заключил он.

Ранее в Госдепе рассказали, как России следует доказать стремление к улучшению отношений.