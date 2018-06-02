В Киеве рассказали, как дело Бабченко опозорило Климкина

Спецоперация Службы безопасности Украины по «убийству» российского журналиста Аркадия Бабченко опозорила министра иностранных дел Украины Павла Климкина. С таким мнением выступил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.

Климкин, по его словам, не был осведомлен о спецоперации. В связи с этим он делал заявления на международном уровне, которые впоследствии негативно сказались на имидже Украины, добавил депутат.

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«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране», — сказал Павленко.

Депутат добавил, что «такие вещи нужно предусматривать».

Ранее депутат Рады Михаил Добкин назвал инсценировку убийства Бабченко позором СБУ.