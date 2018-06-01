В МИД пообещали помочь Юлии Скрипаль вернуться на родину

Заместитель официального представителя российского МИДа Артем Кожин заявил о готовности России помочь пострадавшей во время инцидента в Солсбери Юлии Скрипаль вернуться на родину, передает РИА «Новости».

По словам Кожина, появление видеообращения Юлии обнадеживает, так как на записи видно, что она жива и здорова.

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«Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие», — подчеркнул Кожин.

Он добавил, что из-за отсутствия ясности по поводу того, в каком состоянии находится пострадавшая и может ли она взаимодействовать с внешним миром, вопрос о предоставлении консульского доступа к ней и ее отцу, остается актуальным.

Ранее британские врачи объяснили, почему лечение Сергея и Юлии Скрипаль оказалось успешным.