Южная Корея и КНДР возобновили мирные переговоры на высшем уровне, сообщает Associated Press.

Южнокорейское министерство объединения республики Корея сообщило, что в пятницу, 1 июня, состоялись переговоры по созданию пункта связи в приграничном населенном пункте Кэсон в КНДР.

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Также страны планируют организовать совместные мероприятия, посвященные «декларации 15 июня», подписанной после переговоров в 2000 году.

«Мы будем вести переговоры с Северной Кореей, чтобы иметь возможность выполнять соглашения между двумя лидерами в темпе и без задержек, а также создавать позитивную атмосферу перед встречей лидеров КНДР и США», — заявил министр юстиции Южной Кореи Чо Мён Гюн.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил главе МИД России Сергею Лаврову провести российско-северокорейский саммит в 2018 году.