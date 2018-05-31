МИД потребовал от Польши прекратить произвол в отношении памятников советским войнам

Департамент информации и печати при МИД России выпустил комментарий в связи со сносом на полькой территории памятника советским войнам, которые погибли при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет об обелиске, расположенном недалеко от деревни Порост в Западно-Поморском воеводстве. Он установлен на месте гибели советских танкистов. В ведомстве назвали снос памятника примером «кощунственного, потребительского отношения» со стороны властей Польши.

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«Требуем от польской стороны прекращения произвола и напоминаем, что каждый новый акт узаконенного государственного вандализма глубоко и надолго травмирует двусторонние отношения», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что подобные действия являются нарушением мемориальных обязательств, которые взяла на себя Польша после заключения соответствующего договора.

Ранее жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества «Магурич», которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище