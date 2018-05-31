Вице-премьер Виталий Мутко станет курировать Крым и Севастополь в рамках общего курирования региональной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

Отмечается, что патронаж отдельного вице-премьера больше не понадобится, так как Крым и Севастополь были интегрированы в социально-экономическую систему России.

Реклама

«В целом, интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики», — сказал Джус.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил полномочия между вице-премьерами.