Песков рассказал, планируются ли кадровые перестановки в регионах 31 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кадровых перестановок в регионах 31 мая не ожидается, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что президент Владимир Путин не прекратил заниматься региональной проблематикой.

«Нет, он сегодня занимается региональной проблематикой. Я об это рассказал — он сегодня встречается с (губернатором Новгородской области Андреем) Никитиным», — заявил Песков.

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На уточняющий вопрос о том, не ожидается ли сегодня решений «в том смысле, в котором это было в предыдущие дни», Песков ответил: «Нет».

Ранее в отставку ушли главы трех регионов — Владимир Печеный, руководивший Магаданской областью почти пять лет, глава Якутии Егор Борисов, занимавший свою должность почти восемь лет, губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом с 2005 года.