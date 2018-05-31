Лавров назвал способ решения ядерного кризиса на Корейском полуострове

После встречи с главой северокорейского МИДа Ли Ен Хо в КНДР министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что только поэтапное снятие санкций с КНДР может привести к разрешению ядерного кризиса на Корейском полуострове. Его слова передает РИА «Новости».

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены», — сказал Лавров.

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Он добавил, что способы продвижения к этому решению зависят в первую очередь от «искусства переговорщика» и подчеркнул, что денуклеаризации не добиться «за один присест». Поэтому, по мнению Лаврова, решение ядерного кризиса на Корейском полуострове должно носить поэтапный характер.

«И должно быть встречное движение на каждом из этих этапов», — резюмировал глава российского МИДа.

Ранее Лавров заявил, что Россия не вправе вмешиваться в процесс переговоров между США и КНДР.