NYT: Меркель осталась канцлером, чтобы защитить мировой либеральный порядок от Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение избраться на четвертый срок, так как увидела необходимость в защитите международного либерального порядка после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Слова Меркель приводятся в книге бывшего заместителя советника экс-президента США Барака Обамы Бена Родса, которую цитирует The New York Times.

Книга Родса «The World as It Is» («Мир как он есть». — «Газета.Ru») поступит в продажу 5 июня нынешнего года. В ней бывший заместитель советника описывает свои воспоминания о Белом доме времен Обамы.

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В одном из фрагментов книги, который приводят в издании, Родс рассказывает о беседе Меркель и Обамы. Во время описанного разговора она заявила, что «ощущала обязанность пойти на новый срок для защиты либерального международного порядка» после победы Трампа на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Трамп предлагал Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2».