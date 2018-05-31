СМИ: Помпео проводит переговоры с «правой рукой» Ким Чен Ына в Нью-Йорке

Государственный секретарь США Майк Помпео в данный момент проводит в Нью-Йорке встречу с заместителем председателя Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем, передает Daily Mail.

В издании отметили, что Ким Ен Чхоль является одним из самых влиятельных чиновников КНДР, его часто называют «правой рукой» лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Реклама

Сообщается, что политики обсуждают будущую встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая, по предварительным данным, пройдет 12 июня в Сингапуре. Детали встречи не приводятся.

Ранее в Белом доме позитивно оценили итоги первой встречи Помпео и Ким Ен Чхоля.