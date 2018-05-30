Глава Минобороны Британии ушел от ответа на вопрос о предложении России «заткнуться»

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон ушел от ответа на вопрос журналиста Good Morning Britain о своем высказывании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

В ходе интервью, ведущий Ричард Мэдли четырежды задал Уильямсону вопрос сожалеет ли он о формулировке, в которой посоветовал российским властям «убраться и заткнуться» в ситуации с отравлением Скрипаля. Каждый раз министр не отвечал напрямую на этот вопрос, благодаря вместо этого медицинский персонал, который работал со Скрипалями после отравления, а также рассуждая о необходимости для международного сообщества сплотиться вокруг Великобритании.

Реклама

После ряда попыток добиться прямого ответа на вопрос, ведущий прервал интервью и выключил прямое включение с министром.

Ранее врачи объяснили выздоровление Скрипалей.