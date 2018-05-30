МИД: безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер

В департаменте информации и печати МИД России заявили, что преступления в отношении журналистов, которые совершаются на территории Украины, носят тотальный характер. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается отсутствие прогресса в расследовании смертей журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия и Павла Шеремета.

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«Безнаказанность преступлений против журналистов носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину», — говорится в тексте заявления.

По данным украинского Национального союза журналистов, за первые три месяца этого года в стране совершили 21 нападение на журналистов, а в прошлом году было зафиксировано 85 случаев избиения.

«И все это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий в отношении СМИ и подавления инакомыслия», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве призвали международные сообщество и профессиональные объединения журналистов предпринять меры по принуждению Киева к принятию действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов и защите их прав.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.