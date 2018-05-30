Кремль потребовал «жесткой» международной реакции на притеснения журналистов на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал международное сообщество повлиять на Украину, чтобы прекратить притеснения журналистов на территории страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Украина становится для работающих там журналистов опасным местом. В стране гибнет много журналистов и людей, что российская сторона считает недопустимым.

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«Мы считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации», — заявил Песков.

Ранее Кремль назвал обвинение в убийстве Бабченко верхом цинизма. По словам Пескова, вместо проведения расследования об обстоятельствах смерти журналиста Киев делает «русофобские» заявления.