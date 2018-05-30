Кремль назвал обвинение в убийстве Бабченко верхом цинизма
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления украинской стороны о якобы причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко «верхом цинизма», передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, вместо проведения расследования об обстоятельствах смерти журналиста Киев делает «русофобские» заявления.
Реклама
«На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — заявил Песков.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал «трагедией» убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.