Губернатор Алтайского края объявил о своей отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил, что уходит в отставку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

«Александр Карлин озвучил свое решение на заседании правительства региона. Он подал в отставку», — сказал представитель правительства.

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Ранее источник в Совете Федерации сообщил, что Карлин написал заявление об отставке, это было сделано еще 28 мая.

Ранее в отставку ушли губернатор Магаданской области Владимир Печеный и глава Якутии Егор Борисов.