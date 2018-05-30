Источник в Совфеде рассказал об отставке губернатора Алтайского края

Источник в Совете Федерации рассказал об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, Карлин написал заявление об отставке 28 мая.

«…заявление написано, еще три дня назад это сделано», — заявил источник.

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Он отметил, что документ датирован также 28 мая.

Ранее бывший губернатор Магаданской Владимир Печеный области дал комментарий в связи со своей отставкой. По словам Печеного не все получилось и не все удалось решить, но все сделать невозможно. Он с пониманием отнесся к присутствию чувства неудовлетворенности во многих вопросах.