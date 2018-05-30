В Совфеде ответили на заявление Гройсмана о причастности России к убийству Бабченко

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, обвинившего российскую сторону в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, такая ситуация является стандартной для нынешней политической верхушки на Украине: в случае резонансного преступления на территории страны Россию обвиняют, не проводя предварительного расследования.

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«Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должны обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные», — заявил Цеков.

Он добавил, что в западных странах подобные обвинения воспринимаются хорошо.

Ранее Гройсман заявил, что уверен в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.