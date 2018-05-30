Трамп рассказал о шпионе в его штабе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году. Об этом сообщает Fox News.

«У них были люди, которые проникли в нашу кампанию. Можете себе представить, что люди проникали в нашу кампанию?», — сказал Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Теннесси.

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Он также подверг критике членов Демократической партии США.

Ранее Трамп назвал «гнилыми яблоками» руководителей ФБР.

24 мая Трамп заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил наличие шпиона в его предвыборным штабе в 2016 году.