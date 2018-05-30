Президент Мексики: мы никогда не заплатим за стену с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в твиттере заявил, что страна никогда не заплатит за стену на границе с США.

«Президенту США Дональду Трампу, Мексика никогда не заплатит за стену. С уважением, Мексика (все мы)», — написал Ньето.

Ранее Трамп заявил, что собирается добиться строительства стены с Мексикой любыми средствами.

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По его словам, если у страны нет границ, то это не государство.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.