Постпред России при ОБСЕ прокомментировал убийство Бабченко

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Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич в твиттере прокомментировал сообщения о смерти журналиста Аркадия Бабченко, указав на опасность работы на Украине для журналистов.

«Решительно осуждаем продолжающиеся преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине. Сегодня в Киеве убит российский журналист А. Бабченко. Быть журналистом на Украине крайне опасно», — процитировали его слова в официальном твиттере постпредства России в ОБСЕ.

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К сообщению он также прикрепил фотографию Бабченко.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дело после убийства Бабченко.