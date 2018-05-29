В Совфеде рассказали, как Киев будет использовать смерть Бабченко

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Владимир Джабаров заявил, что украинская сторона будет стремиться к тому, чтобы использовать смерть журналиста Аркадия Бабченко в своих политических целях, передает РИА «Новости».

«К сожалению, человек погиб. Но смерть его будет использована Киевом в своих политических целях... Киевские власти опять обвинят Россию в том, что она преследует своих граждан, уехавших ранее за рубеж, я в этом не сомневаюсь», — сказал Джабаров.

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Ранее полиция рассказала подробности об убийстве Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.