В Совфеде рассказали, как Киев будет использовать смерть Бабченко
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Владимир Джабаров заявил, что украинская сторона будет стремиться к тому, чтобы использовать смерть журналиста Аркадия Бабченко в своих политических целях, передает РИА «Новости».
«К сожалению, человек погиб. Но смерть его будет использована Киевом в своих политических целях... Киевские власти опять обвинят Россию в том, что она преследует своих граждан, уехавших ранее за рубеж, я в этом не сомневаюсь», — сказал Джабаров.
Ранее полиция рассказала подробности об убийстве Бабченко.
Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.