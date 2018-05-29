Песков рассказал о планах Путина на 29 мая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 29 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, глава государства продолжит заниматься региональными делами. Кроме того, у него также запланировал международный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Реклама

«Дальше у него запланированы рабочие встречи, контакты уже непубличного характера», — заявил Песков.

Ранее источник в администрации президента России рассказал, что отставка губернатора в Магаданской области не будет единственной. Согласно указу, бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти с поста по собственному желанию. Президент его отставку принял. Путин принял решение назначить временным главой Магаданской области Сергея Носова.