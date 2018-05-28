Источник анонсировал дальнейшие изменения в губернаторском корпусе
Источник в администрации президента России рассказал, что отставка губернатора в Магаданской области не будет единственной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно указу, бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти с поста по собственному желанию. Президент его отставку принял. Путин принял решение назначить временным главой Магаданской области Сергея Носова.
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«Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся», — заявил источник.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 28 мая президент уделит внимание региональной проблематике.