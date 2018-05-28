Косачев рассказал об аннулировании властями США его визы в ООН

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что после попадания его имени в «черные списки» американские власти аннулировали ему визу в ООН, передает РИА «Новости».

По словам Косачева, аннулирование визы не позволило ему принять участие в заседании генассамблеи ООН в конце мая.

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«После внесения в начале апреля моего имени в санкционные списки США в течение двух недель аннулировали мою годовую визу ООН», — рассказал Косачев.

Он отметил, что дополнительное обращение к американским властям не привело ни к каким результатам.

Ранее Косачев заявил, что решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим американские власти осложнили ближневосточное урегулирование.