Польский президент назвал Россию «самой серьезной угрозой» НАТО

Польский президент Анджей Дуда во время весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО назвал российскую сторону главной угрозой для альянса. Его слова приводит wPolityce.

По словам Дуды, необходимо укреплять трансатлантические отношения и выделять больше средств на вооружения.

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«Мы должны помнить о важности нашего трансатлантического единства, особенно сейчас, когда система безопасности, которую мы создали совместно, испытывается и оспаривается субъектами, представляющими угрозу миру и стабильности. Самой серьезной из них является Россия», — заявил Дуда.

Он добавил, что российская сторона ставит под сомнение нормы международного права.

Ранее спикер польского сейма Марек Кухчиньский во время своего выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Польша выступает за вступление Грузии и Украины в альянс.